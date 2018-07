Marílson e Lel trocam elogios antes da São Silvestre

"Todos os africanos são francos favoritos, inclusive o Lel. Ele vai fazer uma maratona em janeiro e nessa época tem que estar na melhor forma. Será um grande adversário", disse Marílson, em referência ao queniano, que tem em seu currículo três títulos da Maratona de Londres (2005, 2007 e 2008) e dois da de Nova York (2003 e 2007).

"Teremos muitos atletas fortes aqui. Marílson é um dos favoritos porque conhece bem a prova e é um atleta muito rápido, já venceu a Maratona de Nova York", disse Lel, recordando que o brasileiro faturou a prova nova-iorquina em 2006 e 2008. Pelo ranking da Iaaf (Associação das Federações Internacionais de Atletismo), Martin Lel tem o décimo melhor tempo do ano na maratona, atrás apenas de outros quenianos. O primeiro atleta que não do Quênia é Marílson Gomes dos Santos, no 21.º lugar.

Neste sábado, Marílson vai em busca do bicampeonato consecutivo e também da sua quarta vitória na prova, já que ele venceu em 2003, 2005 e 2010 - tem ainda dois vices e outros dois quarto lugares. Já Lel vai correr a São Silvestre pela segunda vez. Em 2003, ano da primeira vitória de Marílson, o queniano ficou em terceiro. Na ocasião, a diferença entre os dois foi de 15 segundos.

Além de Lel, outros quenianos que vão correr a São Silvestre são Kisorio Matthew, Duncan Kibet, Barnabas Kiplagat Kosgei, Nicholas Kimeli Keter, Jonah Kiplagat Kemboi e Mark Korir. Destaque também para Bekele Tariku, da Etiópia, e Nelson Priva Mbuya, da Tanzânia.