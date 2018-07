Marilson encerra calendário de 2012 com participação na Rio Corre Nike10K

SÃO PAULO - A temporada de Marilson Gomes dos Santos, o principal maratonista do Brasil, terminou com a participação dele na Rio Corre Nike 10K, neste domingo. O fundista não correu objetivando marcas, mas apenas para cumprir compromissos com patrocinador. O grande evento do atletismo em 2013 é o Mundial de Moscou, em agosto, mas não se trata de uma prioridade para Marilson, que está determinado a melhorar seu recorde pessoal, que é 2h06min34, estabelecido na Maratona de Londres, em abril. Adauto Domingues, o treinador do corredor, delineia as perspectivas do maratonista no próximo ano:

"O Marilson está com 35 anos, e já não posso garantir que ele terá um ciclo olímpico completo, de quatro anos. Ele continuará correndo se estiver apto a manter o alto rendimento. O Marilson não correrá maratona para fazer em 2h20. Se ele mantiver o alto rendimento e sem lesão, poderá competir na Olimpíada de 2016. Em 2013, o Marilson vai tentar melhorar sua marca. Ainda não sabemos onde serão feitas as tentativas. Pode ser na maratona do Mundial? Pode. Vamos procurar um local com percursos planos, com clima propício. Londres, Roterdã e Berlim oferecem as condições ideais".

A presença de Marilson em corridas de 10k, como a prova da Nike, é aprovada por Adauto. "Marilson tem um carisma, isso é visível. Ele é um cara introvertido, mas bastante conhecido no meio das corridas. Às vezes ele comparece em eventos nos quais acaba atendendo a 500 pedidos de fotos."

Quando se fala em maratonista carismático, sempre é possível lembrar de Ronaldo da Costa, o mineiro que estarreceu o mundo em 98, ao estabelecer a melhor marca da história da maratona até então: 2h06min05. Adauto não descarta a possibilidade de que Marilson passe a encabeçar a lista dos melhores maratonistas sul-americanos da história, relegando Ronaldo à segunda colocação.

"Qaundo se pensa em melhorar uma marca de 2h06min34, é claro que podemos imaginar que possamos melhorar uma marca de 2h06min05, porque é muito próximo", diz Adauto.

O treinador considerou o resultado de Marilson na maratona olímpica satisfatório. O brasileiro foi o melhor corredor não-africano nos 42,195km. "Eu já dizia, antes da Olimpíada, que o Marilson poderia tanto brigar por medalha como também ficar em décimo ou 12º, devido ao grande número de corredores qualificados que estariam competindo em Londres".

Em decorrência do forte treinamento ao qual Marilson se submeteu visando à Maratona de Nova York, Adauto e o corredor decidiram poupa-lo da São Silvestre. A tempestade extratropical Sandy acabou levando a organização a decidir pelo cancelamento do evento. "Todos sabem que o treinamento para uma maratona é muito mais duro que a própria disputa de uma maratona. Em virtude de o Marilson ter vivenciado um ano atípico, com preparação para três maratonas, nós decidimos antecipar suas férias visando aos treinamentos para os eventos de 2013", conclui Adauto.