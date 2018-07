Marílson faz índice para o Pan nos 10 mil metros Marílson Gomes dos Santos conseguiu na noite desta sexta-feira o índice para disputar a prova dos 10 mil metros nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em outubro, no México. Durante o Desafio Internacional Olímpico, na estreia da pista de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Melo, em São Paulo, ele venceu com o tempo de 28min09s24 e atingiu a marca necessária.