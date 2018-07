Marílson Gomes dos Santos vence a Meia Maratona de São Paulo

SÃO PAULO - Tricampeão da Corrida de São Silvestre, o brasileiro Marílson Gomes dos Santos venceu com folga a Meia Maratona Internacional de São Paulo, na manhã deste domingo. Ele registrou o tempo de 1h03min12 e quebrou o recorde da prova que teve largada e chegada na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu.

O pódio da corrida foi todo dominado pelos brasileiros. Paulo Roberto Almeida Paula chegou em segundo lugar, seguido de Damião Ancelmo de Souza, Valdir Sergio de Oliveira e João Ferreira de Lima.

Franco favorito, Marílson dominou a corrida desde o início e cruzou a linha de chegada com grande folga para os demais competidores. "Estou vindo de uma semana bem feliz. Estou há duas noites sem dormir direito. Então acho que fiz uma boa marca", avaliou o brasileiro, que se tornou pai nesta semana. Seu filho Miguel nasceu no domingo passado.

Marílson disputou a meia maratona, de apenas 21 km, como preparação para a Maratona de Londres, no dia 17 de abril.

Na prova feminina, a queniana Agnes Jepkosgei Cheserek levou a melhor e chegou na frente, com o tempo de 1h16min21. O segundo lugar ficou com a brasileira Adriana Aparecida da Silva, com 1h16min30. A tanzaniana Zerfe Worku Sakilu chegou em terceiro.