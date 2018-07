Marilson mira nova marca pessoal na Maratona de Berlim Para qualquer maratonista nada melhor do que a Maratona de Berlim para fazer o melhor tempo da carreira. Com Marilson Gomes dos Santos não é diferente. Principal fundista no Brasil, quinto colocado nos Jogos de Londres/2012, o brasiliense se preparou o ano inteiro para correr neste domingo na Alemanha e fazer o seu novo recorde pessoal.