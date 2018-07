Marílson termina em 2º em preparação para Nova York

"O resultado está dentro do que eu esperava. A ideia era disputar uma corrida forte, antes da Maratona de Nova York, e fazer uma avaliação. Eu sabia que a etapa de São Paulo seria dura, pela presença dos africanos. Foi uma prova boa, e o dia estava bom para correr. Podia até ter esfriado um pouquinho mais", analisou Marílson, que vem de um quinto lugar na Maratona dos Jogos de Londres e vai correr em Nova York no dia 4 de novembro, buscando repetir as vitórias de 2006 e 2008.

Hillary fez o novo recorde da etapa paulistana do circuito de provas de rua oficial da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com 29min10, superando em um segundo o tempo que Paulo Roberto de Almeida Paula marcou no ano passado e cruzando a linha de chegada dois segundos à frente de Marílson.

Giomar Pereira, Valdir Oliveira, e Rafael Santos de Novais, completaram o pódio masculino, empatados com o tempo de 29min38. Entre as mulheres, a vitória foi da queniana Maurine Jelagat Kipchumba, com 34min26, seguida da compatriota Ednah Mukhwana. Tatiele Roberta de Carvalho, melhor brasileira na competição, chegou em terceiro.