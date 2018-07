Marilson vence prévia da São Silvestre

O maratonista Marilson Gomes dos Santos, de 33 anos, venceu na manhã de ontem, pela terceira vez, a prova Sargento Gonzaguinha - considerada uma espécie de teste para a tradicional corrida de São Silvestre, no último dia do ano. Ele ultrapassou a linha de chegada com o tempo de 44min23s, quase dois minutos à frente do 2.º colocado, Israel dos Anjos. Entre as mulheres, a campeã foi Beatriz Nascimento, com a marca de 57min31s, seguida por Adriana Rosa Pereira Caetano e Sirlene Sousa de Pinho. A prova, realizada na zona norte de São Paulo, reuniu cerca de 4 mil atletas.

Marilson estava sem correr desde a Maratona de Nova York, em novembro, e ficou muito satisfeito com o resultado. "Foi muito importante para mim vencer a Gonzaguinha, pois eu estava parado desde Nova York, quando fui o 7.º, e precisava ter uma noção clara de como estava minha parte física. Deu para ver que estou bem e meu objetivo agora é ganhar a São Silvestre", disse o corredor brasiliense.

Como a prova disputada ontem tem a mesma extensão da São Silvestre (15 quilômetros, com largada e chegada na Escola de Educação Física da Polícia Militar, na Avenida Cruzeiro do Sul), Marilson acredita que poderá no último dia do ano estar no lugar mais alto do pódio na Avenida Paulista, desbancando os corredores africanos (principalmente os temíveis quenianos) e conquistando um inédito tricampeonato na história da competição. Até agora, ele é o brasileiro com mais vitórias na São Silvestre (em 2003 e 2005), ao lado de José João da Silva (1980 e 1983).

"O clima quente e úmido de ontem foi o meu maior adversário. Mesmo assim consegui me distanciar do restante do pelotão no quarto quilômetro e manter um bom ritmo até o final da prova", explicou o vencedor.

Hegemonia nacional. Nos últimos sete anos, seis brasileiros conquistaram o primeiro lugar na Gonzaguinha. A única vitória estrangeira foi a do queniano Rugut Kipngetich, em 2005. Marilson Gomes dos Santos já havia vencido em 2003 e 2010. Outro bicampeão foi Luís Paulo da Silva Antunes, que ganhou em 2007 e 2008. Entre as mulheres, a única bicampeã foi a baiana Edielza Alves dos Santos, em 2008 e 2009. A Gonzaguinha também selecionou os dez melhores classificados na elite masculina e feminina para a São Silvestre. A última seletiva será no próximo sábado, dia 18, com a Corrida dos Mananciais, prova também de 15 quilômetros a ser realizada em Bragança Paulista, a uma hora da capital.