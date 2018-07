Marily dos Santos exalta 'descanso' para São Silvestre

SÃO PAULO - Duas vezes terceira colocada da São Silvestre, em 2008 e 2009, Marily dos Santos exaltou nesta sexta-feira o fato de que chegará descansada para a próxima edição da tradicional corrida de rua, marcada para a próxima terça-feira. Um dos destaques do pelotão de elite feminino da prova paulistana, a brasileira garante que desta vez estará mais preparada para encarar os desafios do trajeto de 15 quilômetros em São Paulo.

"Diminuí o número de maratonas e meias maratonas disputadas ao longo da temporada. Com isso estou mais descansada para superar o trajeto da prova", disse Marily, por meio de sua assessoria, lembrando que os dois terceiros lugares na São Silvestre foram muito importantes para a continuidade de sua carreira.

"Esses resultados abriram muitas portas para mim e espero garantir marcas melhores do que as anteriores", projetou a fundista, ao falar sobre a sua participação na 89.ª edição da São Silvestre, cuja largada do pelotão de elite feminino ocorrerá às 8h40 de terça-feira, 20 minutos após o início da prova masculina.