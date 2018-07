Marily dos Santos exalta novo percurso da São Silvestre

SÃO PAULO - Uma das esperanças de vitória brasileira na 87ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, Marily dos Santos aprovou o novo percurso da prova, que acontecerá na tarde de sábado, nas ruas de São Paulo. A principal modificação no trajeto é que o final da disputa não será mais na avenida Paulista, acontecendo agora no Obelisco do Ibirapuera.

"O percurso é a grande motivação. Ter mais descida, principalmente depois de uma longa subida, é bom, pois é um tipo de relevo que torna a disputa mais emocionante, sem favoritas, sejam elas estrangeiras ou brasileiras. Qualquer atleta pode surpreender", disse Marily, que já conseguiu um terceiro lugar na São Silvestre de 2008 - ficou na sétima posição no ano passado.

Além de Marily, outras fortes candidatas do Brasil à vitória na São Silvestre deste ano são Adriana Aparecida da Silva, Lucélia de Oliveira Peres, Maria Zeferina Baldaia, Conceição Oliveira e Cruz Nonata. Mas o maior desafio das brasileiras será superar as favoritas quenianas, que terão seis representantes na corrida de sábado.