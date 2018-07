Marily dos Santos quer liderar Brasil na 88.ª edição da São Silvestre

SÃO PAULO - A 88.ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, marcada para acontecer na próxima segunda-feira, em São Paulo, será uma nova chance para as atletas brasileiras interromperem a hegemonia africana na prova feminina da competição. O Brasil não conta com uma vencedora desde 2006, quando Lucélia Peres subiu ao topo do pódio. E entre as corredoras do País que tentarão fazer um papel bonito nas ruas paulistanas está Marily dos Santos, que almeja ao menos ficar entre as melhores brasileiras ou quem sabe ser a atleta de maior sucesso deste grupo nacional.

Embora o seu objetivo seja relativamente humilde, a corredora já terminou a São Silvestre na terceira colocação em duas ocasiões, em 2008 e 2009, quando mostrou força em meio ao recorrente domínio africano. E este domínio foi liderado pelo Quênia, dono de quatro das últimas cinco vencedoras da tradicional prova realizada no último dia do ano na capital paulista - a edição de 2011 da corrida foi faturada pela queniana Priscah Jeptoo.

Em meio a este cenário adverso, Marily dos Santos deixou claro que será uma surpresa se uma brasileira subir ao topo do pódio no próximo dia 31. "O objetivo é ficar entre as melhores brasileiras, pois sou líder da Liga de Ouro (primeira colocada no ranking da Confederação Brasileira de Atletismo) e preciso somar pontos. Como as estrangeiras estarão descansadas e focadas apenas na São Silvestre, qualquer resultado será bem-vindo, pois já estamos quase em período de férias", enfatizou a corredora, por meio de declarações distribuídas nesta quarta-feira por sua assessoria.

Marily dos Santos venceu nesta temporada a Maratona de Padova, na Itália, e no ano passado foi quinta colocada na Volta da Pampulha, em Belo Horizonte. E ela fará na próxima segunda-feira a sua 14ª participação na São Silvestre. Ela dividirá as atenções entre as brasileiras com Maria Zeferina Baldaia, campeã de 2001; Lucélia Peres, vencedora de 2006; e Sueli Pereira da Silva, nona colocada da prova do ano passado, no qual também foi quarta colocada na Maratona de São Paulo e vice-campeã da Volta da Pampulha.

Esta edição da São Silvestre terá como grande novidade o fato de que pela primeira vez a largada da prova ocorrerá pela manhã, sendo que a disputa feminina está marcada para começar às 8h40. No ano passado, a corrida entre as mulheres começou às 17h10, enquanto a largada do pelotão masculino aconteceu às 17h30.

Ao total, cerca de 25 mil corredores, entre profissionais e amadores, disputarão esta edição da prova paulistana, que conta com um percurso de 15 quilômetros. O último atleta brasileiro a subir ao topo do pódio da corrida foi Marilson Gomes do Santos, em 2010.