Marily dos Santos vai sair da Paulista para Alagoas

De qualquer forma, Marily pretende correr rápido para encerrar logo o ano esportivo. Ela planeja viajar logo para passar pela primeira vez, em muitos anos, o Réveillon com a família, o que só se tornou possível com a alteração do horário da São Silvestre, que trocou a tarde pela manhã. "Vou poder passar a virada em Alagoas com a minha mãe, que está em casa depois de um ano em que esteve muito doente."

Com Marily fora de suas melhores condições, crescem as chances de Sueli Pereira da Silva ser a melhor brasileira na prova. A goiana caprichou na preparação, que realizou na altitude de 2.500m em Paipa, na Colômbia.

Quem vem da altitude também é Joseph Aperumoi. Baseado em Taubaté durante a maior parte do ano, o queniano realizou uma preparação especial em seu montanhoso país, o que eleva a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue e proporciona vantagem no transporte de oxigênio durante a prova.