Marin dá W.O. em almoço com 'rebeldes'

O descontentamento maior é com a influência do presidente da Federação Paulista, Marco Polo Del Nero, sobre a administração de Marin. Ontem, Del Nero foi confirmado pela Conmebol como sucessor de Ricardo Teixeira no Comitê Executivo da Fifa. Ele já participa das reuniões de 29 e 30 de março ao lado dos outros dois representantes da América do Sul: Nicolás Leoz, presidente da Conmebol, e Julio Grondona, que comanda o futebol argentino.

"O presidente não está cumprindo algo que prometeu no discurso de posse, quando disse que teria uma administração transparente, participativa, com abertura para todas as federações", disse o mandatário da federação paranaense, Hélio Cury. Além dele, esperaram por Marin no almoço os presidentes das federações de Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio. "Queremos a participação de todas, e não só de uma federação", afirmou Cury. A ausência injustificada provocou desconforto entre os dirigentes, que chegaram na quarta-feira à noite e voltaram ainda ontem para seus Estados. Os cinco presidentes assinaram um documento pedindo audiência com o novo presidente da CBF para 3 de abril. "Queremos um tratamento igualitário", disse o mineiro Paulo Schettino. "Não temos nada contra ninguém, mas como federação os direitos da paulista são iguais aos de MG, Rio, RS, PR e BA".