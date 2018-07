Marin é bajulado por políticos brasileiros e até Pelé, que manda recados de Dilma

O novo presidente da CBF, José Maria Marin, passou a receber telefonemas de políticos brasileiros e mesmo de Pelé, homem designado pela presidente Dilma Rousseff para fazer o meio de campo entre o governo, a Fifa e a CBF. Na Fifa, a percepção é de que um dos principais problemas em relação à Copa era a recusa do Palácio do Planalto em dialogar com Ricardo Teixeira.

Ontem, Pelé telefonou para Marin em Zurique para demonstrar o apoio do governo em relação ao trabalho do novo cartola e prestigiá-lo. Pelé teria informado Marin sobre o andamento da Lei Geral da Copa e recebeu do cartola relato de como foi seu primeiro encontro com a Fifa, inclusive em relação às dificuldades.

Marin também tem recebido atenção de políticos do País. Ontem, o presidente do Senado, José Sarney, telefonou ao cartola com o pretexto de parabenizá-lo por suas declarações contundentes de que, em 2014, a prioridade não são estádios, mas uma seleção brasileira vencedora.

A reforma da Fifa proposta por um grupo de especialistas vai ser discutida hoje. Blatter já anunciou ontem que a ideia da criação de um comitê de ética independente terá seu apoio.