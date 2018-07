Marin e Del Nero são cotados para lugar de Teixeira A Conmebol promete definir até amanhã o nome do substituto de Ricardo Teixeira no Comitê Executivo da Fifa. A entidade sul-americana dá indicações de que será um brasileiro e dois nomes surgem com mais força: José Maria Marin, atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).