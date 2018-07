Marion Jones de volta, agora nas quadras

Marion Jones tinha tudo para desistir do esporte. Passou seis meses na prisão por ter mentido à Justiça americana e, quando era considerada uma das maiores velocistas do mundo, confessou o uso de doping - por isso, perdeu cinco medalhas olímpicas e precisou devolver milhares de dólares de prêmios em dinheiro.

Agora, aos 34 anos, aceitou a chance de recomeçar - e, para reencontrar os dias de glória, voltou às origens. Hoje, diante de um ginásio lotado com 7,5 mil pessoas, faz sua estreia como armadora do Tulsa Shock, na primeira rodada da WNBA. A equipe enfrenta, em casa, o Minnesota Lynx, às 22 horas de Brasília. Duas brasileiras também vão disputar a Liga Americana: a ala Iziane e a pivô Erika, que defendem o Atlanta Dream.

"Eu fiz a escolha de não desaparecer, não entrar em um buraco, não virar uma eremita. Quis voltar ao ponto mais alto do esporte novamente, sendo julgada, criticada e vista pelas pessoas", discursou a atleta, que admite não ter como renegar o passado. "Faz parte de quem eu sou. Mas aprendi e acho que sou uma pessoa melhor, depois de tudo o que aconteceu."

Antes de abraçar o atletismo, Marion foi campeã nacional pela Universidade da Carolina do Norte, em 1994. Três depois, chegou a ser escolhida pelo Phoenix Mercury no draft. Por isso, o técnico Nolan Richardson garante que a contratação da ex-velocista (realizada em março) é mais do que um golpe de marketing. "Nos treinos, pude ver que ela trabalha muito duro e tem qualidades que não se podem ensinar, como velocidade e visão de jogo."