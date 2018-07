Marketing corintiano não desiste de apostar no astro

A contusão de Adriano pegou o pessoal de marketing do Corinthians de surpresa. Ninguém imaginava "perder" o principal alvo de captação de recursos no ano por até cinco meses. Na segunda-feira haverá reunião com os diretores do setor para definir o que fazer. Mas o Alvinegro estuda seguir usando a imagem do jogador. A primeira prova de que a aposta no Imperador continuará é a capa do site oficial: "Força Adriano", aparece em letras garrafais, com mensagens de apoio dos torcedores ao lado.

A camisa oficial de Adriano é sucesso de vendas. Só perde para a de Ronaldo. Além da oficial, ainda há a "Mais um guerreiro da República". Na segunda-feira, com exclusividade, a loja oficial do Parque São Jorge receberá outra camiseta do Imperador, com o número 10 e uma coroa deitada na frente. A confecção de bonecos do jogador está em análise.

"Ainda é cedo para dizer, mas as vendas continuam boas, apesar da contusão", disse Raphael Navarro, gerente da loja oficial. "Quando o jogador está machucado, o apelo é maior, pois nossa torcida joga junto. Hoje cedo (quarta), por exemplo, um cliente viu a mensagem de apoio do Ronaldo no Twitter e veio aqui comprar quatro camisas do Adriano." Em média, na loja do clube são vendidas até 30 camisas do Imperador por dia, num custo de R$ 223,90. R$ 189,90 do preço oficial da camisa, mais R$ 2 por letra e R$ 20 do número. Sábado passado, foram 62 vendidas.

Para cada 15 camisas de Ronaldo negociadas, saem 10 de Adriano e 3 de Liedson. A preferência deve ser mantida, "a não ser que contratemos um craque como o Tevez", seguiu Raphael.

Vestido com uma camisa 10 antiga, Dirceu Augusto fazia questão de bater fotos do novo uniforme do Imperador. Ele foi levar a filha Kathleen para conhecer o clube e registrava todos os momentos. "Essa ainda não é a do Adriano. Fiquei triste pela contusão, mas espero que ele seja a grande promessa do time."

Bom negócio. 30 camisas de Adriano são vendidas por dia no clube

