Márquez brilha em Brno e fatura 4ª seguida na MotoGP

Com mais este triunfo, o piloto de 20 anos chegou aos 213 pontos e aumentou a vantagem sobre os ex-líderes do campeonato. Pedrosa tem 187, enquanto Lorenzo, atual campeão da MotoGP, apresenta 169 pontos na tabela.

Márquez chegou a sua quinta vitória na temporada ao buscar o primeiro lugar quando faltavam apenas sete voltas para o fim da corrida. Mesmo sob leve chuva, ele ultrapassou Lorenzo e manteve a vantagem na liderança até cruzar a linha de chegada na frente.

Pole position, o britânico Cal Crutchlow voltou a vacilar. Largando da ponta pela segunda vez no ano, ele caiu para quarto no início da corrida e deixou a prova ao sofrer uma queda na oitava volta.

Os pilotos da MotoGP voltam à pista já no próximo fim de semana. No domingo, dia 1º de setembro, vão disputar a etapa da Inglaterra, no Circuito de Silverstone.

Confira a classificação final da etapa de Brno:

1.º - Marc Márquez (ESP/Honda), em 42min50s729

2.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 0s313

3.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), a 2s277

4.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha), a 10s101

5.º - Alvaro Bautista (ESP/Honda), a 10s178

6.º - Stefan Bradl (ALE/Honda), a 19s807

7.º - Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), a 35s015

8.º -Nicky Hayden (EUA/Ducati), a 35s354

9.º - Andrea Iannone (ITA/Ducati), a 51s149

10.º - Aleix Espargaro (ESP/ART), a 56s392