Márquez cai e dá vitória a Valentino Rossi na MotoGP na Austrália

Com o título já garantido, o espanhol Marc Márquez tinha tudo para conquistar mais uma vitória na MotoGP neste domingo, na etapa da Austrália, em Phillip Island. Ele liderava a prova a dez voltas para o fim, quando cometeu um erro incomum e caiu. Melhor para o heptacampeão Valentino Rossi, que assumiu a ponta e não mais a perdeu para sair da pista com sua segunda vitória em 2014.

Foi a 82.ª vitória da carreira de Rossi nas principais classes da motovelocidade (500cc e MotoGP), número nunca alcançado por outro piloto. Esta foi também a sexta vez que o italiano levou a melhor na Austrália, sendo a primeira desde 2005, resultado que o deixa na vice-liderança da temporada.

Valentino Rossi chegou aos 255 pontos, 57 atrás de Marc Márquez. O espanhol transformou sua hegemonia na temporada em título na última etapa. Com a segunda colocação no Japão no domingo passado, ele chegou a 312 pontos e não pode mais ser ultrapassado. Na Austrália, no entanto, perdeu a chance de vencer pela 12.ª vez em 2014 e igualar o recorde de Mick Doolan, obtido em 1997.

Na segunda colocação neste domingo apareceu outro espanhol, Jorge Lorenzo, que chegou dez segundos atrás de Rossi. Lorenzo também é o principal adversário do italiano na briga pelo vice-campeonato mundial, já que aparece na terceira posição com 247 pontos. Dani Pedrosa é o quarto, com 230, e viu a briga pelo segundo lugar na temporada ficar mais longe ao não completar a prova deste domingo.

Com o título já definido, cresce a expectativa para saber se Márquez conseguirá bater o recorde de vitórias em uma temporada nas últimas duas provas do calendário. No dia 26 de outubro, os pilotos voltam à pista para a etapa da Malásia, em Sepang. A última prova está marcada para o dia 9 de novembro, com a etapa de Valência, na Espanha.