Márquez conquista 7ª pole no ano na MotoGP em Aragão

Esta foi a sétima pole position de Márquez na sua temporada de estreia na MotoGP. Além disso, pela terceira vez consecutiva ele largará da primeira colocação. Assim, com cinco corridas para o encerramento do campeonato, ele tentará ampliar a sua vantagem na liderança. Márquez lidera a classificação com 253 pontos, contra os 219 dos também espanhóis Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.

"Dani e Jorge estavam ambos muito rápidos", disse Márquez, após o treino de classificação. "Amanhã é o dia importante, quando é que vamos lutar pelo campeonato", completou o piloto da Honda, acrescentando que a chave para a vitória será "cuidar dos pneus".

Márquez conquistou a pole position da etapa de Aragão, mas a luta pelo primeiro lugar foi intensa, com oito pilotos registrando voltas mais rápidas do que o recorde anterior de Stoner, com 1min49s046. Lorenzo, da Yamaha, garantiu a segunda posição no grid de largada e foi apenas 0s010 mais lento do que Márquez, com 1min47s814.

O também espanhol Pedrosa, companheiro de Márquez na Honda, foi o terceiro mais rápido ao marcar 1min47s957. Neste domingo, ele tentará repetir a vitória de 2012 na etapa de Aragão da MotoGP. Já o italiano Valentino Rossi, companheiro de Lorenzo na Yamaha, ficou em quarto lugar, com 1min47s962.

O alemão Stefan Bradl foi o quinto colocado, seguido pelo espanhol Alvaro Bautista, pelos britânicos Cal Crutchlow e Bradley Smith, pelo italiano Andrea Dovizioso e pelo espanhol Aleix Espargaro, que completam, em ordem, as dez primeiras colocações do grid.

A etapa de Aragão da MotoGP será disputada neste domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília).