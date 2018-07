Márquez conquista pole da MotoGP em Indianápolis

Márquez venceu as duas últimas etapas do campeonato da MotoGP, incluindo uma prova em Laguna Seca. Além disso, também ganhou a outra corrida realizada em um circuito dos Estados Unidos, em Austin. Assim, com o impressionante domínio que teve agora nas atividades em Indianápolis é o grande favorito a vencer a corrida de domingo após faturar a sua quarta pole position na MotoGP.

No treino de classificação, o piloto da Honda foi mais de 0s5 mais rápido do que o segundo colocado, o também espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, que marcou o tempo de 1min38s471. Ele foi seguido pelo compatriota Dani Pedrosa, da Honda, que foi apenas 0s013 mais lento, com 1min38s485.

O inglês Cal Crutchlow, da Yamaha Tech3, foi o quarto colocado, seguido pelo espanhol Alvaro Bautista, da Gresini Honda, e pelo norte-americano Nicky Hayden, da Ducati. O inglês Bradley Smith, o alemão Stefan Bradl e os italianos Valentino Rossi e Andrea Dovizioso completam as dez primeiras colocações do grid de largada da etapa de Indianápolis.

Já o norte-americano Ben Spies não terá condições de participar da corrida neste domingo. Ele sofreu uma queda no terceiro treino livre e deslocou o ombro esquerdo. Por causa de outras lesões, ele só participou de duas provas neste ano.

A etapa de Indianápolis é a décima da temporada 2013 da MotoGP e será disputada neste domingo, com largada prevista para as 15 horas (de Brasília). Confira como ficou o grid de largada:

1º. Marc Márquez (ESP/Honda) - 1min37s958

2º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) - 1min38s471

3º. Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 1min38s485

4º. Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) - 1min38s502

5º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) - 1min38s872

6º. Nicky Hayden (EUA/Ducati) - 1min39s142

7º. Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) - 1min39s255

8º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) - 1min39s313

9º. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1min39s356

10º. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) - 1min39s555

11º. Andrea Iannone (ITA/Pramac Ducati) - 1min40s042

12º. Colin Edwards (EUA/Forward) - 1min40s372

13º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar) - 1min40s444

14º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda) - 1min41s122

15º. Randy de Puniet (FRA/Aspar) - 1min41s154

16º. Claudio Corti (ITA/Forward) - 1min41s334

17º. Héctor Barberá (ESP/Avintia) - 1min41s527

18º. Michael Laverty (IRN/Paul Bird) - 1min41s618

19º. Hiroshi Aoyama (JAP/Avintia) - 1min41s665

20º. Bryan Staring (AUS/Gresini) - 1min41s786

21º. Yonny Hernández (VEN/Paul Bird) - 1min41s807

22º. Lukás Pesek (RCH/Ioda) - 1min41s868

23º. Karel Abraham (RCH/Cardion Ducati) - 1min42s165

24º. Blake Young (EUA/Attack) - 1min44s472