Márquez contém euforia após oitava vitória na MotoGP Marc Márquez procurou conter a euforia após conquistar a oitava vitória em oito provas disputadas até agora na temporada da MotoGP. Com 72 pontos a mais que o segundo colocado no campeonato, o piloto espanhol está isolado na liderança e caminha para a conquista do bicampeonato.