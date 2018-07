Márquez crava 6ª pole do ano na MotoGP em San Marino

MISANO - O espanhol Marc Márquez mostrou novamente porque é a nova sensação da MotoGP e cravou a pole position para a etapa de San Marino. Líder isolado do Mundial, o jovem piloto da Honda, de apenas 20 anos, não deu chances para os concorrentes e alcançou a melhor marca do dia no Circuito de Misano com o tempo de 1min32s915.

Foi a sexta pole position de Márquez na temporada, sendo a segunda consecutiva. O piloto ainda fez a melhor marca da história no Circuito de Misano. Para se ter uma ideia da superioridade do espanhol neste sábado, ele terminou mais de meio segundo à frente do segundo colocado, seu compatriota Jorge Lorenzo, que marcou 1min33s428.

Pouco mais de um segundo atrás de Lorenzo chegou o italiano Valentino Rossi. O heptacampeão mundial fez o tempo de 1min33s573 e completa a primeira fila. Atrás dele, aparece outro espanhol, Dani Pedrosa, seguido por Cal Crutchlow e Aleix Espargaró, formando a segunda fila.

Com 233 pontos no campeonato, Márquez tenta agora evitar o que aconteceu em Silverstone, no começo do mês, quando vinha de quatro vitórias consecutivas, cravou a pole, mas acabou ficando atrás de Jorge Lorenzo na corrida. A etapa de San Marino está marcada para este domingo, às 9 horas (de Brasília).

Confira os dez primeiros do grid de largada para este domingo:

1º. Marc Márquez (ESP/Honda) - 1min32s915

2º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) - 1min33s428

3º. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1min33s573

4º. Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 1min33s726

5º. Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) - 1min34s014

6º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar) - 1min34s028

7º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) - 1min34s098

8º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) - 1min34s230

9º. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) - 1min34s33810º. Nicky Hayden (EUA/Ducati) - 1min34s362