Márquez desbanca Lorenzo em Silverstone e fatura pole na MotoGP

O espanhol Marc Márquez voltou a se destacar nos treinos classificatórios da MotoGP, neste sábado, e desbancou o compatriota Jorge Lorenzo no Circuito de Silverstone. O atual bicampeão da categoria obteve a pole position na etapa da Grã-Bretanha após duelo apertado com o líder do campeonato. O italiano Valentino Rossi, que divide a ponta da tabela com Lorenzo, ficou apenas em quarto lugar no grid de largada.

Márquez registrou sua sexta pole do ano, dominando assim metade dos treinos classificatórios da temporada até agora - a etapa britânica é a 12ª das 18 previstas para este ano. Para tanto, o piloto da Honda, que corre por fora na briga pelo título, anotou o tempo de 2min00s234, novo recorde da pista, mantendo-se no caminho de buscar a segunda vitória seguida em Silverstone.

Piloto mais rápido dos treinos livres de sexta-feira, Lorenzo desta vez fez apenas o segundo melhor tempo do dia, com 2min00s522. O piloto da Yamaha sonha em repetir no domingo as vitórias de 2012 e 2013 no traçado britânico. Dani Pedrosa, da Honda, completa o trio espanhol na primeira fila ao registrar 2min00s716 neste sábado.

Sem conseguir alcançar os rivais espanhóis, Valentino Rossi teve que se contentar com o quarto posto na largada. O italiano da Yamaha repetiu no início do treino a irregularidade de sexta e só conseguiu se destacar nos minutos finais da sessão classificatória, ao registrar 2min00s947.

Neste domingo, Rossi tenta iniciar sua reação no campeonato após ser superado por Lorenzo nas últimas provas. O espanhol alcançou os 211 pontos do italiano e ocupa a primeira colocação do Mundial no momento por ter mais vitórias na temporada. Tentando se aproximar deles, Márquez está em terceiro geral, com 159 pontos.

O Top 10 do grid terá ainda neste domingo o espanhol Pol Espargaró (2min01s031), os britânicos Bradley Smith, maior esperança da torcida (2min01s140), Scott Redding (2min01s329) e Cal Crutchlow (2min01s376), o italiano Andrea Iannone (2min01s874) e o espanhol Aleix Espargaró (2min01s880). A prova deste domingo tem largada marcada para as 9 horas (horário de Brasília).