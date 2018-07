Márquez é o mais jovem da história a vencer na MotoGP

Ao ganhar neste domingo, Márquez, de 20 anos de idade, quebrou um recorde que perdurava desde quando o norte-americano Freddie Spencer ganhou a etapa da Bélgica de 1982 da categoria rainha da motovelocidade, quando então tinha 21 anos.

O prodígio piloto da Honda ainda comemorou o feito em grande estilo, pois também assumiu a liderança do Mundial de MotoGP, com 41 pontos, ficando empatado com o seu compatriota Jorge Lorenzo, da Yahama, que foi o terceiro colocado neste domingo.

Já a segunda posição ficou com o também espanhol Dani Pedrosa, companheiro de equipe de Márquez na Honda, que chegou aos 33 pontos e ocupa o terceiro posto do Mundial. Pedrosa ficou três pontos na frente do italiano Valentino Rossi, que se garantiu na quarta colocação do campeonato ao fechar a prova norte-americana no sexto lugar com a sua Yamaha. O hexacampeão da MotoGP ficou logo atrás do britânico Cal Crutchlow, também da Yamaha, e do alemão Stefan Bradl, da Honda, respectivos quarto e quinto na corrida.

O italiano Andrea Dovizioso, o espanhol Alvaro Bautista, o norte-americano Nicky Hayden e o italiano Andrea Iannone, nesta ordem, completaram o grupo dos dez mais bem colocados da corrida deste domingo.

A próxima etapa do Mundial de MotoGP, que será a terceira de 2013, acontecerá no próximo dia 5 de maio, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

Confira como ficou a classificação da etapa das Américas da MotoGP:

1.º Marc Márquez (ESP/Honda), 43min42s123

2.º Dani Pedrosa (ESP/Honda), 43min43s657

3.º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 43min45s504

4.º Cal Crutchlow (GBR/Yamaha), 43min48s739

5.º Stefan Bradl (ALE/Honda), 43min54s797

6.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 43min58s738

7.º Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), 44min04s497

8.º Alvaro Bautista (ESP/Honda), 44min04s977

9.º Nicky Hayden (EUA/Ducati), 44min15s896

10.º Andrea Iannone (ITA/Ducati), 44min24s235

11.º Aleix Espargaro (ESP/Aprilia), 44min30s960

12.º Bradley Smith (GBR/Yamaha), 44min32s828

13.º Ben Spies (EUA/Ducati), 44min56s255

14.º Randy de Puniet (FRA/Aprilia), 44min57s774

15.º Yonny Hernandez (COL/Aprilia), 45min01s714