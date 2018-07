Márquez é o mais rápido e fatura 8ª pole na MotoGP

Soberano na temporada 2014 da MotoGP, o espanhol Marc Márquez conseguiu neste sábado sua oitava pole position em dez corridas até o momento. Líder do campeonato, o piloto foi o mais rápido do treino classificatório para a etapa de Indianápolis e largará na primeira colocação na prova que será disputada no domingo.

Márquez conseguiu a pole ao cravar o tempo de 1min31s619 e ficou mais perto de estender sua hegemonia na temporada. Líder do campeonato, com 225 pontos, o espanhol venceu todas as nove etapas realizadas, conquistou agora sua oitava pole e cravou a volta mais rápida em sete das corridas.

Ele terminou o treino deste sábado um pouco à frente de Andrea Dovizioso, que largará em segundo depois de ter marcado 1min31s844. A terceira colocação no grid ficou com outro espanhol, Jorge Lorenzo, que obteve a marca de 1min31s869. O heptacampeão Valentino Rossi sairá em quinto, enquanto Dani Pedrosa será o oitavo.

Pedrosa e Rossi, aliás, lutam para acabar com a hegemonia de Márquez na competição. Dani Pedrosa é o segundo colocado da temporada, com 148 pontos, enquanto o heptacampeão Valentino Rossi é o terceiro, com 141. Eles e todo o resto da categoria tentam impedir a décima vitória seguida do espanhol na prova deste domingo, às 15 horas (de Brasília).