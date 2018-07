Márquez fatura 5ª pole do ano na MotoGP em Silverstone

Neste sábado, Márquez fez um duelo equilibrado com o também espanhol Jorge Lorenzo pela pole position na segunda parte do treino de classificação. Ele se deu melhor e conquistou a pole position no circuito de Silverstone com o tempo de 2min00s691. Lorenzo foi 0s128 mais lento e garantiu o segundo lugar no grid de largada com a marca de 2min00s819.

A primeira fila da etapa da Grã-Bretanha da MotoGP vai ser completada pelo local Cal Crutchlow, que sofreu uma queda no treino livre que antecedeu a sessão de classificação, mas mesmo assim garantiu o terceiro lugar pela Tech3 Yamaha, com a marca de 2min01s425. Ele ficou logo à frente do alemão Stefan Bradl, da LCR Honda.

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, terminou o treino de classificação em quinto lugar e o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, foi o sexto, seguido pelo compatriota Andrea Dovizioso, da Duacti. O espanhol Álvaro Bautista, da Gresini Honda, o norte-americano Nicky Hayden, da Ducati, e o britânico Bradley Smith, da Tech 3 Yamaha, completaram, em ordem, as dez primeiras colocações, do treino de classificação.

A etapa da Grã-Bretanha da MotoGP será disputada neste domingo, com início previsto para às 9 horas (de Brasília). Confira como ficou o grid de largada:

1º. Marc Márquez (ESP/Honda) - 2min00s691

2º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) - 2min00s819

3º. Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) - 2min01s425

4º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) - 2min01s558

5º. Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 2min01s624

6º. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 2min02s109

7º. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) - 2min02s123

8º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) - 2min02s252

9º. Nicky Hayden (EUA/Ducati) - 2min02s289

10º. Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) - 2min02s409

11º. Colin Edwards (EUA/Forward) - 2min04s032

12º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar) - sem tempo no Q2

13º. Randy de Puniet (FRA/Aspar) - 2min04s108

14º. Héctor Barberá (ESP/Avintia) - 2min04s236

15º. Michele Pirro (ITA/Pramac Ducati) - 2min04s680

16º. Andrea Iannone (ITA/Pramac Ducati) - 2min04s692

17º. Yonny Hernández (VEN/Paul Bird) - 2min04s749

18º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda) - 2min04s798

19º. Michael Laverty (IRN/Paul Bird) - 2min04s936

20º. Claudio Corti (ITA/Forward) - 2min05s356

21º. Hiroshi Aoyama (JAP/Avintia) - 2min05s622

22º. Lukás Pesek (TCH/Ioda) - 2min07s261

23º. Bryan Staring (AUS/Gresini Honda) = 2min07s300