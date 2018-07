Márquez fatura mais uma pole da MotoGP na Alemanha Vencedor de todas as oito provas disputadas até o momento, o espanhol Marc Márquez segue com sua hegemonia na MotoGP. E ela ganhou um novo capítulo neste sábado. Ele foi o mais rápido do dia no treino classificatório para a etapa da Alemanha e largará mais uma vez na pole na prova que acontecerá neste domingo.