Márquez faz 12.ª pole position e bate recorde na MotoGP

Marc Márquez parece ter chegado à MotoGP para bater recordes. Neste sábado, o jovem espanhol de 21 anos da Honda fez a pole position no treino de classificação para a etapa de Phillip Island (Austrália) e vai largar na frente pela 12.ª somente nesta temporada. Com isso, igualou o recorde de poles na categoria faltando duas etapas para encerrar o ano.

Bicampeão com antecipação, Márquez se igualou ao australiano Casey Stoner, que fez 12 poles na temporada 2012 da MotoGP, e ao lendário norte-americano Mick Doohan, que largou na frente pelo número de vezes na temporada 1997 da então 500 cc (cilindradas), categoria que antecedeu à denominação MotoGP.

"Foi mesmo bom e estou muito contente por estar na pole. Depois do Japão parece que aqui está a ser um grande fim de semana para mim, sinto-me bem. Lutei um pouco no início do treino, mas depois disso encontramos o caminho a seguir para trabalharmos com este novo pneu", disse Márquez.