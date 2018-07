Márquez ganha na França e continua imbatível na MotoGP

LE MANS - O espanhol Marc Márquez segue imbatível na temporada 2014 da MotoGP. Neste domingo, o piloto da Honda superou um início desastroso de prova para conquistar o seu quinto triunfo nas cinco provas realizadas neste campeonato ao vencer etapa da França, realizada no circuito de Le Mans.

Apesar de ter conquistado a pole position no sábado, também a sua quinta nesta temporada, Márquez caiu para a décima colocação na primeira volta. O atual campeão da MotoGP, porém, começou a recuperar posições com facilidade e ultrapassou o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, na 13.ª volta para assumir a liderança.

Depois, com tranquilidade, venceu a corrida com uma vantagem de 1s486 para Rossi. O espanhol Alvaro Bautista, da Gresini Honda, ficou em terceiro lugar e completou o pódio da etapa francesa da MotoGP.

A vitória deste domingo foi a 11ª da carreira de Márquez, que chegou aos 125 pontos e aumentou a sua vantagem na liderança do campeonato para o também espanhol Dani Pedrosa, também da Honda e que terminou a corrida em Le Mans na quinta colocação, para 42 pontos. Rossi é o terceiro, com 81 pontos.

A CORRIDA

Neste domingo, Márquez teve um péssimo início de corrida em Le Mans. O espanhol viu o italiano Andrea Dovizioso assumir a liderança logo na largada, seguido pelo alemão Stefan Bradl. Para piorar, em uma disputa por posição com o espanhol Jorge Lorenzo saiu da pista e caiu para o décimo lugar.

Rossi, que havia concluído a primeira volta em quarto, teve um início de prova forte e assumiu a liderança na quarta volta ao ultrapassar Dovizioso. Enquanto isso, Márquez fazia impressionante prova de recuperação. Até a 11ª volta, o espanhol ultrapassou Aleix Espargaró, Pedrosa, Bautista, Bradley Smith, Lorenzo, Dovizioso, Bradl e Pol Espargaró.

A partir daí, Márquez começou a perseguir Rossi e conseguiu a ultrapassagem na 13ª volta, se aproveitando de um erro do italiano. Assim, venceu a prova com facilidade, seguido por Rossi, que superou outra vez seu companheiro de equipe, Lorenzo, que terminou a corrida em Le Mans na sexta colocação, logo atrás de Pedrosa.

Os dois espanhóis fracassaram nos ataques ao compatriota Pol Espargaró, o quarto colocado com sua a Yamaha Tech3. E o também espanhol Bautista assegurou o terceiro lugar, encerrando um jejum que vinha desde a etapa de 2012 do Japão, realizada em outubro daquele ano, na última vez que havia subido ao pódio.

Bradl, que cometeu um erro nas voltas finais e perdeu várias posições, terminou a prova em Le Mans na sétima colocação, à frente de Dovizioso, que caiu de rendimento após a boa largada, de Aleix Espargaró e Smith, que completaram, em ordem, as dez primeiras colocações da etapa francesa da MotoGP.

A próxima prova do campeonato será realizada em duas semanas. No dia 1º de junho, o circuito de Mugello receberá a etapa da Itália, a sexta da temporada 2014 da MotoGP. No ano passado, a prova foi vencida por Lorenzo.