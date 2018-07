Márquez lidera treinos livres da MotoGP em Aragão

Lorenzo, da Yamaha, liderou a primeira sessão livre, mas fechou a sexta-feira na quarta posição, com o tempo de 1min49s405, sendo superado também pelo alemão Stefan Bradl, da LCR Honda, e pelo espanhol Dani Pedrosa, companheiro de equipe de Márquez, respectivos segundo e terceiro colocados.

Bradl cravou a marca de 1min49s119, enquanto Pedrosa ficou muito próximo do alemão ao cronometrar 1min49s254. O alemão foi, por sinal, o único não espanhol entre os cinco mais bem colocados, pois a quinta posição ficou com outro piloto da casa, Álvaro Bautista, da Honda Gresini.

O britânico Cal Crutchlow, da Yamaha Tech3, os italianos Valentino Rossi (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati), o espanhol Aleix Espargaró (Aspar) e o norte-americano Nick Hayden (Ducati) completaram, nesta ordem, o grupo dos dez mais bem colocados.

O circuito MotorLand, em Aragão, será palco da 14.ª etapa do Mundial de MotoGP, que neste sábado terá a definição do grid de largada a partir das 9h10 (horário de Brasília) no treino classificatório. A corrida, no domingo, começará às 9 horas.