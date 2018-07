Márquez lidera treinos livres da MotoGP em Silverstone

Depois de ver interrompida na etapa anterior a sua incrível sequência de vitórias na temporada, o piloto espanhol Marc Márquez retomou nesta sexta-feira o domínio na MotoGP. Com tranquilidade, ele liderou os dois treinos livres no circuito de Silverstone, na Inglaterra, fazendo sua melhor volta na segunda sessão, quando todos baixaram seus tempos: 2min02s126.

Atual campeão da MotoGP - faturou o título já em seu primeiro ano na categoria -, Márquez ganhou as 10 primeiras etapas da atual temporada. Na 11ª, disputada há duas semanas, em Brno, na República Checa, ele finalmente foi superado. Terminou em quarto lugar, na prova vencida pelo também espanhol Dani Pedrosa. Mas isso parece não ter abalado o líder do campeonato.

Nesta sexta-feira, Márquez liderou a primeira sessão com 2min03s208 e repetiu a dose na segunda, ficando com o melhor tempo do dia (2min02s126). O alemão Stefan Bradl ficou em segundo lugar, com 2min02s635, seguido pelo italiano Andrea Dovizioso e pelo britânico Bradley Smith.

Vice-líder do campeonato, Pedrosa conseguiu apenas a nona posição nos treinos.Ainda acontecerá mais um treino livre, um pouco antes da sessão de classificação, que será realizada neste sábado. E Márquez tentará buscar mais uma pole position, pensando em largar na frente na prova de domingo para retomar a rotina de vitórias. Atualmente, ele lidera o campeonato com 263 pontos, com vantagem bem confortável sobre Pedrosa, que está com 186 pontos.