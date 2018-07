Márquez lidera treinos livres da MotoGP na Austrália e Rossi é 9º

Segundo colocado na primeira sessão desta sexta-feira, Márquez se deu melhor na atividade vespertina (no horário australiano) e fez o melhor tempo do dia com a marca de 1min29s383. Assim, ele superou Lorenzo, que havia liderado o treino livre inicial, mas teve que se contentar com a segunda posição ao fazer o tempo de 1min29s433.

Maverick Viñales, da Suzuki, completou o domínio espanhol da sexta-feira em Philip Island ao garantir a terceira posição, com 1min29s518. Ele foi seguido pelo italiano Andrea Iannone, o quarto colocado, com a marca de 1min29s544 registrada com a sua Ducati. Já o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, foi o quinto mais rápido, com 1min29s579.

Já o espanhol Dani Pedrosa, da Honda, foi o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min30 nesta sexta-feira, com 1min29s876, o que acabou sendo suficiente para lhe assegurar a sexta posição, à frente do italiano Danilo Petrucci, da Pramac Ducati, e do britânico Bradley Smith, da Yamaha Tech3.

Líder do campeonato com 18 pontos de vantagem para Lorenzo e vencedor da etapa da Austrália no ano passado, o italiano Valentino Rossi esteve longe de se destacar nesta sexta-feira. Após ser o terceiro mais rápido no primeiro treino livre em Philip Island, o piloto da Yamaha encerrou o dia apenas na nona colocação, com o tempo de 1min30s041. E a relação do dez primeiros colocados foi completada pelo espanhol Aleix Espargaró, da Suzuki.

Os pilotos da MotoGP voltam ao circuito de Philip Island neste sábado, quando será definido o grid de largada através da sessão de classificação, agendada para 1h10 (horário de Brasília). A etapa australiana será disputada no domingo a partir das 3 horas.