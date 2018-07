Márquez mantém hegemonia nos EUA em etapa da MotoGP marcada por acidentes

Atual campeão, o espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, bateu no warm-up, teve problemas com sua moto, mas conseguiu finalizar na segunda colocação, com o italiano Andrea Iannone, da Ducati, fechando o pódio.

As principais emoções da corrida ficaram reservadas para as 15 voltas finais, quando dois acidentes mudaram a parte intermediária da classificação. Dani Pedrosa perdeu o controle da moto e bateu em Andrea Dovizioso, que teve que abandonar a prova. Na sequência, um duplo acidente envolveu os britânicos Bradley Smith e Cal Crutchlow, mas os dois ainda conseguiram retornar.

Com os acidentes, Aleix Espargaró levou a melhor na briga com Maverick Viñales pela quarta colocação. Scott Redding garantiu o sexto posto,seguido por Pol Espargaró. Michele Pirro segurou as investidas de Héctor Barberá e terminou em oitavo. Stefan Bradl fechou o Top 10.

Após alcançar a segunda vitória em três etapas da temporada, Márquez foi a 66 pontos e lidera com tranquilidade a competição. Lorenzo assumiu a vice-liderança, com 45 pontos, deixando Valentino Rossi em terceiro, com 33. A próxima etapa será no dia 24 de abril, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.