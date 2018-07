Márquez vence 10ª seguida na MotoGP e iguala Doohan

Imbatível na MotoGP, Marc Márquez conquistou neste domingo nada menos do que a sua décima vitória em dez corridas neste Mundial da categoria máxima da motovelocidade. Desta vez o piloto espanhol da Honda venceu a etapa dos Estados Unidos, em Indianápolis, e ampliou a sua invencibilidade como líder disparado do campeonato de 2014.

Mais precoce campeão mundial da história da MotoGP, na qual se sagrou campeão no ano passado, ele assim colecionou mais um feito de sua carreira. Ele igualou a série de 10 vitórias seguidas que foi obtida pelo australiano Mick Doohan no Mundial de 1997, também correndo pela Honda.

Para completar, Márquez também bateu novo recorde ao se tornar o mais jovem piloto a ganhar dez corridas consecutivas na elite da motovelocidade. Com 21 anos e 174 dias de vida, o prodígio superou Mike Hailwood, que em 1964 conquistou a mesma série de triunfos quando tinha 24 anos e 94 dias.

Acumulando mais esta marca, o espanhol voltou a deixar para trás o seu compatriota Jorge Lorenzo, da Yamaha, que ficou em segundo lugar, seguido pelo seu companheiro de equipe, o italiano Valentino Rossi, que completou o pódio nos Estados Unidos.

Os espanhóis Dani Pedrosa, da Honda, e Pol Espargaró, da Yamaha Tech 3, conquistaram respectivamente a quarta e a quinta colocações, enquanto o grupo dos dez primeiros foi fechado, pela ordem, por Bradley Smith (GBR), Andrea Dovizioso (ITA), Cal Crutchlow (GBR), Scott Redding (GBR) e Hiroshi Aoyama (JAP).

Com o triunfo deste domingo, Márquez chegou a incríveis 250 pontos em dez corridas disputadas e está muito à frente de Pedrosa, vice-líder com 161. Rossi, por sua vez, vem logo atrás do espanhol, com 157, enquanto Lorenzo é o quarto na classificação geral, com 117.

A próxima etapa do Mundial de MotoGP será disputado no domingo que vem, em Brno, na República Checa, onde Márquez poderá ficar ainda mais perto do bicampeonato mundial em uma temporada que conta com um total de 18 corridas.

Neste domingo, Márquez mais uma vez largou da pole, mas não conseguiu sustentar a posição no início, sendo ultrapassado pelo trio italiano formado por Dovizioso, Andrea Iannone e Rossi, que brilhou ao saltar do quinto lugar para a liderança já na segunda curva do circuito de Indianápolis.

Na décima volta, porém, Márquez voltou a mostrar a sua grande força ao de uma só vez conseguir passar Rossi e Lorenzo, para depois partir rumo a mais um triunfo.