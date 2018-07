Márquez vence Pacquiao com nocaute no sexto assalto Considerado um dos principais boxeadores da atualidade, o filipino Manny Pacquiao caiu diante do mexicano Juan Manuel Márquez na madrugada de sábado para domingo, em Las Vegas, no reencontro entre os dois pugilistas. Márquez acertou um contundente direto de direita no rosto de Pacquiao, no sexto assalto, que deixou o adversário desacordado e lhe garantiu o triunfo.