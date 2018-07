Marquinhos: 'Todos serão prejudicados no Pacaembu'

O meia Marquinhos deixou o gramado do Pacaembu transtornado com a anulação de seu gol, que valeria o empate, ainda no primeiro tempo, por impedimento. O jogador não poupou críticas ao árbitro Salvio Spínola Fagundes Filho e sugeriu a existência de um esquema para as arbitragens beneficiarem o Corinthians em sua última chance de conquista no ano do centenário.

"Hoje, o problema não é apenas jogar contra o Corinthians. Todos (os times) serão ou poderão ser prejudicados pela arbitragem aqui no Pacaembu. Se eles não forem campeões, pode haver até morte", disse o meia. "Pode pegar os jogos diante do Atlético-PR, do Fluminense e até do Prudente", detonou, sugerindo que o Alvinegro foi beneficiado.

"Ele falou no calor do jogo, não tem porque falar isso, temos de ter consciência e cabeça tranquila, a hombridade de reconhecer os méritos do Corinthians, que fez um grande jogo. Não tem de lamentar, tem de trabalhar", tentou amenizar o técnico Dorival Júnior. "E erros de arbitragem aconteceram já durante todo o Campeonato Paulista."

Dorival Júnior tentou salvar a pele de seu jogador, mas acabou se traindo, já que Marquinhos voltou a falar de esquema pró-Corinthians após tomar banho.

Além de Marquinhos, outros santistas estavam indignados com a arbitragem. "Ele sabe que errou, que nos prejudicou", afirmou Léo. "Hoje fomos bastante prejudicados", endossou Ganso. Já Edu Dracena, irritado com cobranças sobre a defesa, reclamou do esquema do time e levou dura de Dorival Júnior. "É opinião dele, apenas isso. Quem dirige a equipe sou eu e ponto." / F.H.