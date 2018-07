Marta aguarda duelo com Christine Sinclair na seleção

As duas atletas foram campeãs norte-americanas nesta temporada defendendo o FC Gold Pride e foram eleitas entre as dez melhores jogadoras do ano. Sinclair, no entanto, não foi relacionada na lista final com três atletas.

"O Canadá tem um bom time e está mostrando isso no torneio. Além disso, conta com a Sinclair. Ela deveria estar entre as indicadas ao prêmio de melhor do mundo", opinou Marta, que é a artilheira da competição em São Paulo com quatro gols, apenas um a mais do que Sinclair.

Brasil e Canadá estão com seis pontos e já estão garantidos na decisão de domingo. Mas quem vencer nesta quarta, terá o direito de jogar pelo empate na final.