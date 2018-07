Marta começa no banco, Brasil sofre gol no último lance e perde do Canadá

Na primeira partida, no sábado, a seleção brasileira havia vencido o Canadá por 2 a 0, com dois gols de Marta. Nesta terça, no entanto, a craque começou no banco e só entrou aos 25 minutos do segundo tempo, ovacionada pelas 23.568 pessoas que ocupavam as arquibancadas em um novo ótimo público, assim como no fim de semana em Toronto.

Em preparação para os Jogos Olímpicos do Rio, Vadão mexeu bastante na escalação e entrou em campo com somente cinco jogadoras que haviam sido titulares no sábado. O Brasil atuou com: Bárbara; Poliana, Bruna Benites, Erika e Rafaelle; Thaísa, Andressinha, Debinha e Darlene; Cristiane e Andressa Alves.

Já de início, o Canadá mostrou mais poder de fogo do que no fim de semana e assustou Bárbara em diversas oportunidades no primeiro tempo. Mas foi quando o jogo parecia decidido que as donas da casa chegaram à vitória. Já aos 48 minutos do segundo tempo, Beckie viu a goleira Luciana, que havia acabado de entrar, adiantada e se aproveitou para marcar.

Agora, as jogadoras que atuam no exterior voltam para os seus clubes, enquanto as outras seguem treinando já para a Olimpíada do Rio. A seleção está no Grupo E do torneio, ao lado de África do Sul, Suécia e China, adversária da estreia no dia 3 de agosto, no Engenhão.