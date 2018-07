Marta diz ter boas expectativas para ganhar Bola de Ouro

A brasileira Marta não escondeu nesta terça-feira que está ansiosa para o Prêmio Bola de Ouro da Fifa, em cerimônia que será realizada no dia 10 de janeiro de 2011. Satisfeita com sua temporada, a atleta reconheceu que suas expectativas são boas para ser a melhor jogadora do mundo pela quinta vez.

"Minhas expectativas são boas de ganhar o troféu, o ano foi muito bom para mim, consegui bons êxitos juntamente com as minhas companheiras. Ganhamos o Campeonato Sul-Americano com a seleção brasileira", lembrou a jogadora para a Bandeirantes, referindo-se ao torneio disputado em novembro que garantiu o Brasil na Olimpíada de 2012.

Para obter o prêmio pela quinta vez consecutiva, a atleta de apenas 24 anos precisa desbancar as alemãs Fatmire Bajramaj e Birgit Prinz. Mas antes de concorrer a Bola de Ouro, Marta disputa o Torneio Internacional Cidade de São Paulo, que começa na quinta-feira.