Marta e Cristiane comemoram reencontro com brasileiros em amistoso contra Bolívia

As jogadoras Marta e Cristiane, estrelas da seleção feminina de futebol do Brasil que atuam na Suécia e França, respectivamente, comemoraram a oportunidade de retornar ao País para participar do amistoso contra a Bolívia, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Arena Amazônia, em Manaus.

"Estivemos aqui nas Olimpíadas (ano passado), mas foi muito rápido. A maioria das meninas que vinha jogando desde o começo não atuou naquele jogo (empate contra a África do Sul). Eu joguei bem pouquinho, então ficou aquele gostinho de quero mais", lembrou Marta, lembrando da igualdade sem gols com as sul-africanas.

A atacante Cristiane gostou do reencontro com o Brasil acontecer em Manaus, cidade que sempre acolheu bem as jogadoras. "Poder retornar agora, nesse amistoso aqui em Manaus, com a torcida, é maravilhoso. A gente sabe que aqui o torcedor vem e torce. Acho muito bacana essa torcida em peso", exaltou a jogadora.

Marta, eleita cinco vezes como a melhor do mundo pela Fifa, também fez elogios à nova treinadora da seleção, Emily Lima, que assumiu a equipe em novembro passado e com quem vai trabalhar pela primeira vez. Tanto ela quanto Cristiane não foram liberadas pelos seus clubes para atuar no Torneio Internacional de Futebol Feminino, disputado em Manaus, em que o Brasil foi heptacampeão e marcou a estreia da nova comandante.

"Está sendo tudo novo. Então estou usando essa oportunidade para conhecer toda a comissão, o trabalho que está sendo desenvolvido, o objetivo. Ser experiente e viver esse momento novo é interessante porque são essas coisas que fazem a gente se manter motivada. Se não tem nada novo, o que a gente vai buscar no futuro? Então é importante que a gente pense dessa maneira e aja assim nos treinos, no dia a dia, porque temos sempre o que aprender", disse Marta.

Para Cristiane, a experiência de Emily Lima como jogadora será fundamental para o trabalho dela. "Ela foi atleta, conhece o nosso lado. Sabe o que a gente precisa, é comunicativa, deixa tudo muito aberto para a gente expor nossas opiniões. Acho que isso é importante. Espero que seja um ciclo muito vencedor e que eu possa contribuir da melhor maneira possível", afirmou a atacante.