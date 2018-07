Marta estrela campanha para promover Copa no Brasil

BRASÍLIA - Eleita por cinco vezes a melhor jogadora de futebol do planeta pela Fifa, Marta foi escolhida pelo Governo Federal para estrelar uma campanha, cujo lançamento acontece nesta terça-feira e tem como principal objetivo convocar os torcedores brasileiros a prestigiarem a Copa do Mundo que será realizada no Brasil a partir de 12 de junho.

Realizada pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a iniciativa reforça o slogan "Vamos fazer a Copa das Copas", já utilizado em outras campanhas do governo, e será veiculada na TV, nas emissoras de rádios, em painéis de aeroportos e em anúncios impressos.

"Acredito que o nosso povo tem a capacidade natural de ser receptivo. A Copa será uma oportunidade para mostrarmos nossos valores culturais a todos", disse Marta, em declaração distribuída pelo Ministério do Turismo.

Ministro desta pasta, Vinicius Lages exaltou a importância da consagrada jogadora como porta-voz brasileira desta campanha. "Contar com a Marta na nossa campanha é a certeza de que o grande vitorioso será o turismo brasileiro. Vamos mostrar as belezas e encantos do Brasil e revelar que somos um País preparado para receber bem os visitantes", aposta.