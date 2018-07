Marta perde coroa e, de novo, cobra apoio

Marta perdeu sua coroa e fez um apelo: chegou a hora de governo e empresas resgatarem o futebol feminino no Brasil. "Não sabemos mais o que dizer. Já fizemos todos os apelos. Mas agora está na hora das promessas se transformarem em realidade", disse. "A seleção sobrevive da nossa força de vontade e não há uma preparação adequada." Alerta que ela não pode levar nos ombros o futebol feminino nacional.

Marta saiu ontem de Zurique sem o título de melhor jogadora do mundo pela Fifa, depois de cinco troféus consecutivos. A vencedora foi a japonesa Homare Sawa, que recebeu o prêmio de quimono e deixou a brasileira em segundo lugar. Em terceiro ficou a americana Abby Wambach. Marta chegou a ser a artilheira do campeonato americano. Não foi suficiente.

O fim do reinado tem um simbolismo que vai além da festa de ontem e ocorre justamente quando a diretoria do Santos anuncia o fim de sua equipe feminina e num ano que a seleção brasileira decepcionou. "Ficamos tristes com tudo isso. Fechar o time do Santos não é algo positivo para o futebol feminino", disse.

Marta revelou ao Estado que o governo brasileiro se mobiliza para tentar resgatar a equipe de futebol feminino do Santos e atua nos bastidores para conseguir convencer patrocinadores para bancar a equipe. "Há gente se mobilizando para que isso ocorra."

Marta também cobrou a presidente Dilma Rousseff. "Ela nos recebeu e tudo. Vamos ver agora o que ocorre." A jogadora criticou a CBF de não planejar de forma adequada o calendário.

Um dos motivos alegados pela diretoria do Santos para fechar o time foi o fato de que tinha de pagar pelo salário de Neymar e, por isso, fechou também o seu time de futsal. O atacante se recusa a assumir a responsabilidade. "Quando assinei meu contrato, ninguém me disse que isso ocorreria. Fiquei muito triste", afirmou o craque. Por ano, as 30 jogadoras mais a comissão técnica do time feminino custavam cerca de R$ 1,5 milhão ao Santos. O valor é equivalente a um mês do salário de Neymar.

Diante da situação no Brasil, Marta não cogita voltar ao País e avalia para 2012 possibilidades de atuar na Europa ou nos Estados Unidos. "São ligas fortes e meus planos são de continuar nesse patamar", disse. "Eu faço a minha parte. Mas os esforços têm de partir de todos. Não depende só de mim."

O ano de 2011 foi das japonesas. A seleção ganhou a Copa do Mundo, seu técnico, Norio Sasaki, saiu como o melhor do mundo, e Sawa venceu como a melhor jogadora. "Foram décadas de trabalho. Não foi de repente", disse Sasaki. Sawa anunciou ontem sua aposta no futebol japonês. Ao contrário de Marta, garantiu que continuará a atuar na liga de seu país e não irá nem para a Europa e nem para os EUA. "Temos muito a nos desenvolver ainda", completou a nova melhor jogadora do mundo.