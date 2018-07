Marta recebe homenagem e terá memorial em Alagoas no Estádio Rei Pelé

MACEIÓ - Rei e rainha do futebol estarão para sempre juntos, pelo menos em Maceió. Nesta sexta-feira, a melhor jogadora de futebol do mundo, Marta, recebeu uma homenagem do governo local com a apresentação do projeto do 'Memorial à Rainha', que deverá ser construído no entorno do estádio Rei Pelé.

A alagoana Marta foi recebida pelo governador Teotônio Vilela Filho (PSDB) e pelo secretário Jorge VI, nesta manhã, no estádio Rei Pelé, para a apresentação do projeto em sua homenagem. O local será construído em forma de bola e exporá cópias de todos os troféus e medalhas da jogadora. No centro do Memorial estarão as marcas dos pés de Marta.

A melhor jogadora do mundo irá atuar pela primeira vez no principal estádio de seu Estado natal neste sábado, quando a seleção brasileira enfrenta o Chile, em amistoso preparatório para o Mundial da Alemanha.

"É a primeira vez que jogo no estádio Rei Pelé. Já estive aqui no futebol das estrelas, mas estava lesionada e não pude jogar", lembrou Marta, que, assim como as demais jogadoras da seleção, será dispensada já no dia seguinte, se reapresentando de volta na Granja Comary em 6 de junho. O Brasil depois só joga no dia 16 daquele mês, num amistoso contra a Argentina em Recife.