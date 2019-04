Martine e Kahena avançam em 1º à medal race do Troféu Princesa Sofia

Martine Grael e Kahena Kunze vão entrar em ótimas condições para velejar neste sábado, na medal race do Troféu Princesa Sofia, em Palma de Maiorca, na Espanha. Nesta sexta-feira, elas avançaram em primeiro lugar na classificação geral para a regata decisiva, que também contará com a participação brasileira nas classes 470 feminina, RS:X feminina e Finn.

Martine e Kahena venceram a primeira regata do dia, completaram a segunda prova em quinto lugar e na última terminaram na 17ª posição. Elas estão com 64 pontos perdidos, 17 a menos do que as neozelandesas Alexandra Maloney e Molly Meech, na segunda posição, e do que as britânicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey, em terceiro lugar. A medal race reúne os dez melhores barcos e tem pontuação dobrada.

"A chuva estava entrando e o vento ficou mais forte e inconstante. Mas foi divertido. Estamos retomando o ritmo de competição. Nos últimos dois dias, sentimos um pouco mais de falta de ritmo em rajadas mais fortes como essas", disse Martine.

Na classe 470 feminina, Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan se garantiram na medal race na quinta posição, com 71 pontos perdidos. As brasileiras têm chances de faturar a medalha de bronze, mas para isso precisarão tirar uma diferença de 16 pontos em relação às eslovenas Tina Mrak e Veronica Macarol.

Na RS:X feminina, Bruna Martinelli se classificou para a regata da medalha em décimo lugar, com 137 pontos perdidos, mesma posição em que Jorge Zarif avançou na Finn, com 90 pontos perdidos.

Também nesta sexta-feira, Robert Schedit encerrou a sua participação no seu retorno às competições internacionais na classe Laser em 12º lugar, sete posições à frente do compatriota Bruno Fontes.

O Troféu Princesa Sofia abre o calendário europeu de competições de classes olímpicas e teve mais de 1.200 velejadores inscritos, de 68 países, sendo que o Brasil conta com 22 participantes.