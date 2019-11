Martine e Kahena colam em líderes e ocupam 2º lugar no Campeonato da Oceania

Em preparação para a disputa do Mundial da classe 49erFX, Martine Grael e Kahena Kunze participam nesta semana do Campeonato da Oceania, em Auckland, na Nova Zelândia. Nesta terça-feira, as brasileiras campeãs olímpicas fecharam o segundo dia da competição na vice-liderança na classificação geral.

O campeonato tem nove regatas, sendo que nesta terça-feira foram realizadas três, da quarta até a sexta. Martine e Kahena, então, venceram a primeira do dia, abandonaram a segunda, um resultado que foi descartado, e ficaram em terceiro na última. Já na segunda, elas haviam conseguido um segundo, um terceiro e um sétimo lugares.

Com isso, Martine e Kahena estão em segundo lugar geral, com 16 pontos, empatadas com as líderes, as norte-americanas Stephanie Roble e Maggie Shea, que levam vantagem pelos critérios de desempate. Logo atrás, estão as neozelandesas Alexandra Maloney e Molly Meech, com 19 pontos perdidos.

"Estamos bem contentes com as preparações deste ano em geral e contentes de ter retomado o trabalho com o Javier Torres. A organização está nota 10 fora da água, é o primeiro evento com coleta seletiva de lixo, proibição de garrafas de plástico e incentivo à descontinuar consumo de coisas descartáveis. E também nota 10 dentro d'água, o Campeonato da Oceania é um teste para o Mundial, tanto para os atletas quanto para a organização. Está sendo ótimo", contou Martine.

Também no Campeonato da Oceania, os brasileiros Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino estão em sexto lugar na classe Nacra 17, que tem João Siemsen e Isabel Swan na 15ª colocação. Já Marco Grael e Gabriel Borges ocupam a 71º colocação na classe 49er.