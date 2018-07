Martine e Kahena ficam em nono lugar no primeiro dia do Mundial da classe 49erFX

Para as mulheres, o Mundial de 49erFX deverá ter começado na terça-feira, mas fortes ondas no mar de Clearwater fizeram com que a organização do evento adiasse o início para esta quarta. Para esta quinta está prevista a realização de mais duas regatas da fase de classificação.

Em primeiro lugar na classificação geral estão as dinamarquesas Maiken Foght Schütt e Anne-Julie Schütt e as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz. A fase de classificação vai até este sábado e a decisão da medalha, a chamada medal race (que tem a pontuação dobrada), será no domingo. As brasileiras já estão garantidas nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto.

No Mundial, Martine Grael - filha do campeão olímpico Torben Grael - e Kahena Kunze lutam para manterem a boa sequência. Foram campeãs em 2014 e medalha de prata em 2013 e no ano passado.

Além da 49erFX, ocorrem em Clearwater os Mundiais de 49er (com os brasileiros Marco Grael, irmão de

Martine, e Gabriel Borges) - ficaram em 55.º lugar na primeira regata - e de Nacra 17 (este misto, com os brasileiros Samuel Albrecht e Isabel Swan - ocupam a nona colocação na classificação geral até o momento).