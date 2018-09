Martine e Kahena lideram 1º dia de disputas do evento-teste da vela em Enoshima

As atuais campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze tiveram um bom começo no evento-teste dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Nesta terça-feira, elas terminaram o dia na liderança da competição que acontece na baía de Enoshima e também é válida pela primeira etapa da Copa do Mundo de Vela.

As brasileiras competem na classe 49er FX e venceram a primeira regata. Na segunda, terminaram em quinto lugar e, na outra, ficaram em segundo. Nessa disputa, o pior resultado é descartado. No segundo lugar estão as neozelandesas Alexandra Maloney e Moly Meech, que somam uma primeira e uma terceira colocações.

A dupla da Nova Zelândia já é adversária conhecida de Martine e Kahena. Elas foram as principais rivais na disputa pelo ouro na Rio-2016. As brasileiras venceram por uma diferença de apenas dois segundos. E se o primeiro dia de regatas em Enoshima valesse o pódio, essa margem seria ainda menor, de menos de um segundo.

Na madrugada desta quarta-feira no Brasil estão previstas mais três regatas para a classe 49erFX, que conta com 24 barcos. A medal race, a prova que valerá medalha, está prevista para sábado.

O evento ainda contou com outros dois brasileiros em outras categorias. Patrícia Freitas, na RSX, terminou o primeiro dia em sexto lugar na classificação geral após somar um oitavo e um segundo lugar - descartou uma 18ª colocação. A liderança da categoria está com a holandesa Lillian de Geus.

Na classe Finn, Jorge Zarif ocupa a sétima colocação no geral. O brasileiro terminou a primeira prova em quarto lugar e na disputa seguinte ficou em nono - nessa categoria se houve duas regatas no dia. Quem lidera a disputa é o britânico Giles Scott, campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016.

