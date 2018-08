Martine e Kahena oscilam, vencem regata e fecham o dia em 5º no Mundial

Atuais campeões olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze oscilaram no segundo dia de disputa da classe 49erFX no Mundial de Vela, que está sendo realizado em Aarhus, na Dinamarca. Neste domingo, elas ficaram apenas na 13ª posição na primeira regata do dia, a quarta da competição, mas venceram a disputa seguinte.

Como o pior desempenho das regatas é descartado para a classificação geral, o 13º lugar deste domingo foi anulado. E Martine e Kahena ocupam a quinta posição, com 19 pontos perdidos. Já a liderança passou a ser ocupada pelas dinamarquesas Ida Baad Nielsen e Marie Olsen, com 11 pontos perdidos.

As outras duplas à frente das brasileiras são as britânicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey, com 13 pontos, as também dinamarquesas Jena Hansen e Katja Salskov-Iversen, com 15, e as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz, com 18 pontos.

Já na classe Laser, Bruno Fontes também oscilou, com um 11º e um 38º lugar, o que o deixou na 19ª posição na classificação geral, mas o que foi suficiente para lhe garantir na flotilha de ouro, que envolve apenas as embarcações que brigam por medalhas. Essa disputa também contará com João Pedro de Oliveira, que obteve uma sétima e uma nona posição, ascendendo para a 28ª posição na classificação geral.

Iniciada neste domingo, a classe RS:X contou com a participação de Patrícia Freitas no evento feminino, sendo que ela ficou em sexto, 15º e oitavo lugares nas regatas do dia, desempenho que a deixa na 18ª posição na classificação geral. Já no evento masculino, Brenno Franccioli ficou em 31º e 27º e oitavo lugares, o que o levou a encerrar o dia na 44ª posição.