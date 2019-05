Martine e Kahena são campeãs do Europeu da classe 49erFX

Martine Grael e Kahena Kunze foram mais um vez campeãs na temporada 2019. Neste domingo, as brasileiras venceram o Campeonato Europeu da classe 49erFX, realizado em Weymouth, na Inglaterra, na quarta conquista delas na temporada que antecede a Olimpíada de Tóquio.

"Começamos a semana bem fortes. E graças a esse início conseguimos nos manter na frente mesmo com os resultados mais baixos nos últimos dias. Conseguimos velejar bem em algumas condições adversas e isso nos traz a certeza de que estamos no rumo certo para a direção da campanha olímpica" comemorou Martine.

Elas garantiram a medalha de ouro com 76 pontos perdidos. E tiveram a companhia no pódio das holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz, que levaram a prata com 79 pontos perdidos, e das norueguesas Helene Naess e Marie Ronningen, bronze, com 83 pontos.

O Europeu teve 16 regatas ao longo da semana, com a participação de 57 duplas, sendo que as brasileiras assumiram a liderança na quarta-feira. Na medal race deste domingo, Martine e Kahena ficaram na décima posição, o que foi suficiente para lhes garantir o título após uma disputa desgastante, como apontaram as brasileiras.

"Foi um campeonato muito mais longo do que estamos acostumadas. Foram sete dias nos quais os primeiros foram com condições muito boas. Vento constante e regatas com níveis muito fortes. No final da semana o vento foi diminuindo e ficou um pouco mais difícil manter nossa média do início. Estamos muito contentes com nosso resultado aqui , e confiantes no nosso time. Javi tem feito um trabalho muito bom e estamos em busca de melhorar sempre. Felizes por conquistar nossa primeira vitória em um europeu!", afirmou Kahena.

Antes da conquista do Europeu, as brasileiras haviam sido campeãs em 2019 do Mindwinter, da etapa de Miami da Copa do Mundo e do Troféu Princesa Sofia. "Estamos felizes por conquistar nossa primeira vitória em um Europeu! Foi um campeonato mais longo do que estamos acostumadas. Foram sete dias. No final da semana, o vento foi diminuindo e ficou um pouco mais difícil manter nossa média do início. Estamos muito contentes com nosso resultado aqui e estamos em busca de sempre melhorar", disse Kahena.