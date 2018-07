Martine e Kahena vencem duas etapas e sobem para segundo no Mundial de 49erFX Atuais campeãs mundiais, as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze ficaram mais perto nesta sexta-feira de repetir a façanha. No Mundial de 49erFX realizado em Buenos Aires, na Argentina, as duas venceram duas das quatro regatas do dia e subiram da sexta para a segunda colocação na classificação geral. Além disso, tiraram um quarto lugar entre as duas vitórias e terminaram o dia com um 14.º, pior resultado até aqui que, por enquanto, será descartado.